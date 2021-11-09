Раненый слон затоптал фотографировавшего его мужчину

В Таиланде дикий слон набросился на фотографировавшего его журналиста и затоптал его. Об этом сообщает Thaiger.

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Нападение произошло в пятницу, 5 ноября, в провинции Чантхабури. 46-летний фотокорреспондент местной газеты KomChadLuek Паринья Кесаратхикул снимал работу ветеринаров Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда, которые оказывали помощь слону, серьезно пострадавшему в драке с сородичами.

Раненому слону решили ввести антибиотик. Когда один из сотрудников департамента выстрелил в животное дротиком с лекарством, слон запаниковал, бросился на репортера, который находился рядом с ним, и нанес ему тяжелые травмы. Кесаратхикула успели доставить в больницу, однако там мужчина скончался.

Паринья Кесаратхикул делал фоторепортажи для KomChadLuek с 2018 года, а также помогал местным спасателям в качестве волонтера.

Ранее в индийском штате Тамилнад дикий слон атаковал автобус полный людей и попал на видео. Нападение животного удалось заснять одному из пассажиров.