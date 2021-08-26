Дикие слоны напали на деревню и затоптали пожилую пару и их внука

Девять диких слонов напали на деревню и убили троих человек в Индии

Пожилая пара и их внук погибли в результате нападения стада диких слонов в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India.

Животные напали на деревню в округе Ануппур в четверг, 26 августа. Как рассказали представители местных властей, девять диких слонов ворвались в село круша все на своем пути. Их жертвами стали пожилые мужчина и женщина и их внук.

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В лесной службе округа Ануппур сообщили, что слоны пришли из штата Чхаттисгарх. Мужчинам из пострадавшего села один раз удалось отогнать животных, но ранним утром 26 августа они вернулись и напали. Сейчас все жители региона предупреждены о стаде агрессивных слонов. Пострадавшим и семье погибших будут выплачены компенсации.

Сообщается, что нападения слонов в этом регионе происходят регулярно. В апреле 2020 года животные убили двух женщин и мужчину, работавших на ферме. В феврале 2021-го дикие слоны затоптали мужчину и двух мальчиков 12 и 13 лет. Власти штата ранее направляли в Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индии просьбу выделить дополнительный бюджет на контроль диких слонов, однако пока заявка находится на рассмотрении чиновников в Нью-Дели.

В Индии запрещены охота или отлов слонов. Даже в том случае, если слоны стали причиной гибели одного или нескольких человек, разрешение на отстрел должно быть одобрено столичными чиновниками.

В апреле сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) дикие слоны убили четверых человек за один день в двух разных деревнях. После нападений в регионе начались волнения местных жителей.