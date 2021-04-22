Разъяренные слоны растоптали четырех человек за один день

Дикие слоны в индийском штате Одиша (Орисса) растоптали четырех человек за один день в двух разных деревнях. Об этом сообщает издание The Hindu.

В среду, 21 апреля, в деревне Умарад вблизи города Баргарх дикий слон напал на троих местных жителей, которые пошли в туалет. Все индийцы погибли на месте. Эта деревня не находится на пути миграции слонов, хотя животные иногда заходят в нее.

После гибели людей в регионе начались волнения местных жителей. Представители департамента лесного хозяйства объяснили им обстоятельства произошедшего и начали выплату компенсаций.

В тот же день дикий слон убил еще одного мужчину в деревне Дарлипали вблизи города Балангир. В этот момент погибший находился в поле.

Ранее сообщалось, что слоны в национальном парке Крюгера в ЮАР растоптали подозреваемого в браконьерстве мужчину, который пытался сбежать от смотрителей парка. Подельника мужчины удалось задержать, еще один подозреваемый скрылся.