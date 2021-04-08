Разъяренные слоны растоптали собиравшую травы в лесу женщину

Стадо разъяренных слонов в лесу вблизи индийского города Гиридих, штат Джаркханд, растоптало собиравшую травы в лесу женщину. Об этом сообщает информационное агентство United News of India.

В среду, 7 апреля, 30-летняя Лалита Деви (Lalita Devi) пошла в лес собирать травы. Неожиданно на женщину напали разъяренные слоны и растоптали ее.

Когда тело погибшей было найдено, на место приехали представители департамента лесного хозяйства. Они направили тело женщины в больницу для проведения вскрытия.

Семье Деви выплатили 25 тысяч рупий (25,8 тысячи рублей) в качестве компенсации. После оформления документов семья получит оставшуюся часть компенсации — 375 тысяч рупий (388,2 тысячи рублей). Родственники погибшей утверждают, что она регулярно собирала в лесу травы.

Ранее сообщалось, что слон насмерть растоптал фермера в индийском округе Хассан, штат Карнатака. Мужчина возвращался с похорон в городе Банавара.