Разъяренный слон растоптал возвращавшегося с похорон фермера

Слон насмерть растоптал фермера в индийском округе Хассан, штат Карнатака. Об этом сообщает издание The Hindu.

Вечером в пятницу, 2 апреля, 65-летний Шивана Говда (Shivana Gowda) шел домой от автобусной остановки. Он возвращался с похорон в городе Банавара. Неожиданно на индийца напал разъяренный слон и растоптал его.

У погибшего остались жена, двое сыновей и дочь.

О произошедшем стало известно утром в субботу, 3 апреля, когда прохожие заметили тело погибшего и сообщили об этом в департамент лесного хозяйства.

Прибывших на место полицейских и представителей департамента лесного хозяйства встретили рассерженные местные жители. Они потребовали, чтобы власти решили проблему агрессивных животных в этом регионе. Это уже пятый случай гибели человека в Хассане с января.

Представители властей передали семье погибшего компенсацию в размере 200 тысяч рупий (208,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что слон растоптал жителя индийского города Рамнагар, штат Уттаракханд, который пас принадлежащий ему скот в лесу. Мужчина по ошибке зашел в заповедную зону.