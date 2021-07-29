Разъяренный слон бросился на толпу людей и затоптал мужчину

В индийском районе Голагат, штат Ассам, 45-летнего Пачкала Мура (Pachkal Mura) затоптал разъяренный слон, бросившийся на толпу людей. Видео с места происшествия опубликовало издание Daily Mail.

25 июля около 17:30 по московскому времени примерно 100 слонов со слонятами переходили дорогу. На кадрах видно, как толпа людей расступилась и дала животным пройти. Чтобы побудить слонов уйти быстрее и избежать возможной опасности от встречи с ними, местные жители начали стучать по асфальту шлепками и тряпками. Те, кто были в машине, громко и протяжно сигналили.

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Слоны уже почти скрылись в лесу, как вдруг последнее животное из стада отбилось от сородичей и побежало в сторону людей. Внимание зверя привлек Мура, который споткнулся и упал в канаву рядом с дорогой — слон несколько раз прошелся по нему, а потом проволок его по земле. Индийца доставили в больницу, однако через несколько часов он скончался от полученных травм.

Согласно материалу, опубликованному в индийской газете The Assam Tribune, люди дразнили стадо, издавая различные звуки, а не пытались заставить слонов быстрее покинуть дорогу. Поэтому поведение затоптавшего Мура животного могло быть спровоцировано раздражающими звуками.

Ранее сообщалось, что в Таиланде голодный слон убил отдыхавшего в лесу мужчину. Животное пришло на запах грейпфрутов. Слон не смог добраться до еды и начал громить палатки, в одной из которых находился погибший.