Военный эксперт, экс-офицер Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань назвал условия для начала Киевом активных боевых действий в Донбассе. Он отметил в беседе с РИА Новости, что это произойдет по решению НАТО.

По его словам, с 2014 года Североатлантический альянс осваивает территорию Украины для будущей войны последовательно, этап за этапом, это называется «обжить территорию на театре военных действий». Эксперт указал, что это делают США и Великобритания, первая страна занимается морскими базами и действиями в Черном море, вторая — сухопутными операциями.

«Киев так или иначе рассчитывает, что воевать в Донбассе ему придется не только своими, но и чужими руками. У НАТО есть и свои интересы — это господство в Черном море, это, так или иначе, запирание России в ее границах, это превосходство в воздухе. И в этом смысле украинская территория альянсу нужна, и он будет ее осваивать», — добавил Астрахань.

Он заключил, что воевать в Донбассе Украина будет под руководством и по команде НАТО, когда это нужно будет альянсу, а не киевским властям.

Ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский выразил мнение, что США не будут открыто вмешиваться в ситуацию в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Он рассказал о нежелании Соединенных Штатов открыто участвовать в возможном российско-украинском противостоянии и подчеркнул, что подобный сценарий не является популярным в американской внешней политике.

