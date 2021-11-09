«Аэрофлот» увеличил зарплату пилотов почти на треть

ТАСС: с 1 ноября «Аэрофлот» увеличил зарплату пилотов в среднем на 30 процентов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 ноября 2021 года увеличила зарплату пилотов в среднем на 30 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора авиаперевозчика Михаила Полубояринова.

Отмечается, что благодаря удачно отработанной летней программы получилось повысить стоимость летного часа — этот показатель непосредственно влияет на восстановление дохода и увеличивает его почти на треть. При этом точные цифры по заработной плате не называются.

«И если у нас зима пройдет более или менее нормально и мы сумеем подойти к следующему лету без новых волн ограничений по ковиду, по разлету, может быть, чуть больше станет международных направлений, транзит появится, мы восстановим полностью к 2019 году зарплату летных экипажей», — добавил Полубояринов.

Ранее в сентябре стало известно, что крупные отечественные авиакомпании начали повышать заработную плату пилотам. Источник в «Аэрофлоте» сообщил, что в компании ожидается двухэтапное повышение зарплаты. Первый этап намечен на начало ноября, рассматривается вариант повышения зарплаты на 20-25 процентов.