Запуск иранского дрона-камикадзе показали на видео

На учениях вооруженных сил Ирана Zulfiqar 1400 произвели запуск дрона-камикадзе Arash. Поражение условной цели с применением барражирующего боеприпаса показали на видео. На запись обратила внимание «Российская газета».
Издание отмечает, что дальность действия иранского дрона достигает 2000 километров. Запуск Arash произвели с пусковой установки на автомобильном шасси. Боеприпас поразил мишень в горной местности. Попадание зафиксировала камера беспилотника.
Также в ходе учений Zulfiqar 1400 задействовали разведывательные и ударные дроны. Беспилотные аппараты действовали совместно с вертолетами и самолетами. Защиту войск от авиации условного противника обеспечивали зенитные ракетные комплексы Khordad.
Ранее в ноябре сообщалось о разработке технологии использования дронов-камикадзе для защиты морских границ России. Новая система объединит разведывательные беспилотники и барражирующие боеприпасы.
В октябре стало известно о проработке вопроса оснащения российских кораблей дронами-камикадзе. Беспилотники смогут поддерживать действия сухопутных сил.