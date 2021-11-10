Невеста заставила подруг сесть на диету перед свадьбой и вывела их из себя

Невеста заставила гостей сесть на диету перед церемонией бракосочетания и вывела их из себя. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка, чье имя не раскрывается, объяснила, что отправила своим подругам список просьб, которые они должны выполнить перед свадьбой, и разозлила их. Так, например, гости должны быть похудеть на несколько килограммов, а также самостоятельно заплатить за номера в курортном отеле, в котором будет проходить праздник. Кроме того, виновница торжества обязала девушек купить платья и нанять парикмахеров и визажистов за свой счет.

По словам невесты, подруги, в свою очередь, попросили ее забронировать более дешевое жилье, поскольку не все были готовы потратить большую сумму денег, однако она ответила отказом. «Я сказала, что это не очень хорошая идея, потому что я хочу, чтобы вся моя свадебная вечеринка прошла там, куда заселилась я и моя семья», — объяснила она.

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Невеста подчеркнула, что после этого ее подруги отказались приходить на свадьбу. «Одна из них сказала мне, что мои просьбы невозможно выполнить, поэтому я не должна воспринимать их отказ не приходить на свой счет. Я сказала, что это обычные просьбы, которые любая невеста озвучивает перед праздником. Мне обидно, что моя свадебная вечеринка началась с ссоры», — поделилась девушка.

Пользователей сети возмутило поведение автора поста и они принялись критиковать ее в комментариях под публикацией. «Ты просто дрянь», «Удачи в организации свадьбы, на которую никто не придет», «Понимаю, что это свадьба вашей мечты, но другим людям не нужно поджигать себя, чтобы согреть вас», «Это абсурдно», «Неразумный поступок», — писали они.

В ноябре стилистка раскрыла непристойную правду о подготовке свадеб. На размещенных в сети кадрах Эшли Риддл (Ashely Riddle) поделилась историей, случившейся во время одного из последних праздников, на которых она работала. По ее словам, за несколько часов до росписи жених изменил возлюбленной со стриптизершей.