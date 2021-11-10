В Благовещенске отремонтировали театр кукол

В Благовещенске завершился капитальный ремонт областного Театра кукол. Об этом сообщает «Известия».

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, это один из крупнейших проектов, реализованных в рамках нацпроекта «Культура».

Так, подрядчик привел в порядок напольное покрытие, отремонтировал стены, заменил системы канализации, отопления, вентиляции, освещения, а также сантехнику. Помимо этого, рабочие отремонтировали фасад, а на прилегающей территории уложили тротуарную плитку.

Известно, что на выполнение работ было направлено более 36 миллионов рублей из госбюджета.

В октябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2022 году отреставрируют панно «Связь времен» на фасаде дома купца Мичурина. Реставрация триптиха в зимнее время проблематична из-за низких температур и может привести к нарушению целостности произведения. По данной причине восстановительные работы будут проведены в теплое время года. Отмечается, что это будет первая реставрация объекта с 1987 года.