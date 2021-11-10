Описан принцип травли звезд в сети

Травля людей в сети зачастую начинается без достоверных доказательств вины человека, который становится жертвой культуры отмены. О принципе того, как «отменяют» звезд, «Ленте.ру» рассказал Питер Курти, директор программы «Культура, процветание и гражданское общество» в австралийском Центре независимых исследований и доцент юрфака Университета Нотр-Дам в Австралии.

По его словам, участники онлайн-травли нередко могут быть вообще не знакомы лично с «отменяемым» и мало что знают о том случае, который привел к скандалу. «Они не изучают доказательства сами, они просто присоединяются к толпе и дружно набрасываются на человека», — рассказал он.

Материалы по теме Хьюстон, у нас отмена. Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова «Они ненавидят мою форму». Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?

Курти отметил, что феномен культуры отмены особенно сильно ударил по англосаксонским странам, он тесно переплетен с обвинениями этих государств в их колониальном и империалистском прошлом, а также причастности к рабству.

По его словам, люди, используя культуру отмены, стремятся порвать с болезненным прошлым, но при этом мало фокусируются на том, что можно сделать в борьбе с тем же рабством в настоящем. «Я думаю, что культура отмены слишком зациклена на прошлом и на стремлении с ним порвать, а не на том, чтобы смотреть в будущее и понять, какое общество нам нужно построить», — сказал он.

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или сообщества путем лишения поддержки и осуждения как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.

Причины травли людей, взгляды которых противоречат новой морали, стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.