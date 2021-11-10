Игровые приставки оказались в остром дефиците

Российские ретейлеры рассказали о серьезном дефиците игровых приставок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в одном из сетевых ретейлеров, в данный момент наблюдается острый дефицит консолей. Так, одна партия товара удовлетворяет лишь один процент предзаказов российских потребителей. О том, что современные приставки находятся в дефиците, подтвердил источник в другой компании, который занимается электронной коммерцией.

«Безусловно, пандемия оказывает влияние на всю цепочку — от комплектующих до поставок», — назвали причины нехватки товаров представители «М.Видео-Эльдорадо». По словам специалистов, нерегулярность циклов производства является общемировым трендом.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что проблема связана с неравномерной работой выпускающих электронику предприятий. Также на рынок оказывает влияние энергетический кризис в Китае.

Ранее источники в российских ретейлерах рассказали, что дефицит новых моделей смартфонов iPhone достиг 80 процентов. Например, покупатели вынуждены ждать iPhone 13 Pro Max по три недели.