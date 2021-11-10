Глава Apple раскрыл свое отношение к криптовалюте

CNBC: гендиректор Apple Кук владеет криптовалютой и интересуется ей с личной точки зрения

Глава Apple Тим Кук рассказал, что владеет криптовалютой, но интересуется ей только с «личной точки зрения», передает телеканал CNBC.

Кук подчеркнул, что считает разумным владеть криптовалютой как частью диверсифицированного портфеля. «Кстати, я не даю никому инвестиционных советов», — пошутил он.

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Гендиректор Apple рассказал, что некоторое время интересовался криптовалютами и тщательно изучал этот вопрос. Он также раскрыл планы корпорации в этой области: Кук опроверг предположения о том, что компания собирается использовать этот вид средств как возможный вариант оплаты своих товаров и услуг. Бизнесмен исключил вероятность покупки Apple криптовалюты за корпоративные средства в качестве инвестиции.

«Я бы не стал инвестировать в криптовалюту не потому, что не стал бы вкладывать свои деньги, а потому, что не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», — подчеркнул Кук.

При этом Кук добавил, что Apple изучает технологии криптовалюты, однако не планирует этим заниматься в ближайшее время.

В феврале этого года владельцам iPhone разрешили расплачиваться биткоинами. В Apple Pay стало возможно добавлять карты сервиса BitPay, позволяющего осуществлять платежи криптовалютой без ее перевода в привычные средства.