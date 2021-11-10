Депутат Госдумы раскритиковала законопроект о публичной власти

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева раскритиковала законопроект о публичной власти. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Она отметила, что новый законопроект ущемляет права губернаторов и «делает их рабами». Так, они не могут формировать свою команду, а также управлять процессами становления исполнительной власти на местах.

По словам Авксентьевой, мнения фракции разделились. Одни верят, что текст закона будет изменен, другие считают, что законопроект необходимо переписывать полностью. «Я лично такой текст законопроекта поддержать не могу», — подчеркнула депутат.

Ранее правительство поддержало законопроект о региональной власти, который определяет полномочия субъектов, а также снимает запрет для губернаторов избираться больше двух сроков подряд.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.