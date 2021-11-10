Бывший президент Молдавии раскрыл два способа погасить долг за газ перед Россией

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал о том, как страна может погасить долг перед Россией за газ. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает РИА Новости.

По его словам, текущие долги Кишинева можно частично покрыть за счет госбюджета, а частично за счет граждан. Тем не менее исторический долг, который составляет примерно 700 миллионов долларов, можно вернуть только двумя путями: либо власти Молдавии переведут деньги компании «Молдовагаз» за счет внешних или внутренних источников, либо его придется отдавать за счет повышения цен. Экс-глава государства подчеркнул, что внутренних ресурсов Молдавии не хватит, чтобы погасить задолженность.

Ранее Додон заявил, что новый тариф на газ для страны стал самым высоким за последние 30 лет. По его словам, такие цены станут катастрофой для экономики и населения страны. Экс-глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации без каких-либо компенсаций жители Молдавии не смогут оплатить подобный тариф. В ближайшее время вырастут цены на отопление и стоимость электроэнергии, добавил он.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с «Газпромом». Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сначала выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году. В «Газпроме» условия соглашения назвали взаимовыгодными.