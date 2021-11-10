Бывший президент Молдавии назвал новый тариф на газ для страны катастрофой

Экс-президент Додон: новый тариф на газ для Молдавии станет самым высоким за 30 лет

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ для страны стал самым высоким за последние 30 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает РИА Новости.

По его словам, такие цены станут катастрофой для экономики и населения страны. Экс-глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации без каких-либо компенсаций жители Молдавии не смогут оплатить подобный тариф. В ближайшее время вырастут цены на отопление и стоимость электроэнергии, добавил Додон.

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Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что благодаря контракту с «Газпромом», Молдавия сэкономит около 405 миллионов долларов в течение следующих 14 месяцев. «Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с "Газпромом", которые возможны в нынешней ситуации», — заявил Чебан. «Молдовагаз» сделал предварительные расчеты, в результате которых определил сэкономленную сумму. Согласно ожиданиям энергетической компании, закупочная цена газа составит около 430 долларов за тысячу кубометров. «Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики», — рассказал Чебан.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с «Газпромом». Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сначала выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году. В «Газпроме» условия соглашения назвали взаимовыгодными.