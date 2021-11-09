В Молдавии новые тарифы на газ назвали геноцидом

Бывший глава правительства Молдавии Ион Кику сравнил рост цен на газ в стране с геноцидом. По мнению Кику, большинство населения страны не в состоянии платить по новому тарифу. Увеличение стоимости природного топлива произошло на фоне продления контракта «Молдовагаза» с «Газпромом». Слова экс-премьер-министра передает РИА Новости.

«Геноцид. Спровоцировать рост на 240 процентов тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников», — заявил Кику.

На такой шаг молдавские чиновники в лице национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям пошли в условиях чрезвычайного положения в энергетике страны. Парламент страны объявил особый режим 22 октября в связи с истечением контракта с «Газпромом» при отсутствии альтернативных источников.

Тариф на газ для потребителей в Молдавии повысили с 235 до 537 долларов за тысячу кубометров после того, как правительство этой страны продлило контракт с «Газпромом» на пять лет. При расчете нового временного тарифа молдавское национальное агентство по регулированию энергетики взяло за основу прогнозируемую цену на рынке на ближайшие 14 месяцев. При этом тариф утвержден задним числом и пока только на месяц — с 1 по 30 ноября.

Постоянная цена на газ по вновь продленному контракту будет рассчитываться по формуле, предложенной молдавской стороной. По прошлому краткосрочному соглашению в сентябре Кишинев получил счет на 790 долларов за тысячу кубометров.