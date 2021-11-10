В США рассказали об отношении к Достоевскому

Почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского. По его словам, книги писателя не считают слишком темными, передает РИА Новости.

«В целом я не слышал от своих студентов, чтобы Достоевский казался им слишком депрессивным или темным, оценки, которые я слышу от своих русских друзей», — подчеркнул Левитт.

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Интерес американцев к Достоевскому «постоянен», подчеркнул профессор. Особенно сильно его произведения интересуют студентов университетов, поскольку они посвящены «подростковому кризисе веры». «Многие из них как раз переживают подобное в этом возрасте», — отметил специалист.

Наиболее популярными и понимаемыми в США работами Достоевского Левитт назвал «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых», поскольку «они являются сравнительно простыми повествованиями, в отличие от "Идиота" или "Бесов"».

По мнению профессора, сложности в прочтении Достоевского привлекают читателей. Экранизации его произведений помогли бы сделать творчество писателя более популярным в США. «Помогает это и тому, чтобы о его наследии узнало больше людей или люди стали лучше понимать Россию? Думаю, да, определенно», — заключил он.

Ранее стало известно, что россияне предпочли Достоевского Донцовой. В 2021 году книгоиздатели напечатали больше книг Федора Достоевского, чем Дарьи Донцовой.