Мединский призвал не навязывать школьникам Достоевского

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский высказался о программе по литературе, которую используют для обучения школьников. По его мнению, детей не стоит заставлять изучать произведения писателя Федора Достоевского, сообщает ТАСС.

На презентации журнала «Историк», посвященного 200-летию со дня рождения Достоевского, глава РВИО призвал не навязывать детям изучение творчества писателя. Его нужно показывать «как такую заманчивую интеллектуальную вершину, к которой надо стремиться».

«Его, может быть, надо показать школьникам как что-то, что, может быть, когда вы станете взрослее и мудрее, вам станет доступно. А те, кто сможет понять это уже сегодня, — это какие-то особые школьники. (...) Это не значит, что его не надо проходить, но делать это надо совершенно по-другому», — высказался Мединский.

Ранее Мединский предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории. Он выразил непонимание, почему этот предмет не считается таким же важным, как математика и русский язык.

Владимир Мединский был главой Минкульта с 21 мая 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев. До работы в министерстве Мединский являлся депутатом Государственной Думы России (2003-2011 годы). С 2017-го он участвует бюро Высшего совета партии «Единая Россия».