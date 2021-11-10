Россиянки оказались недовольны зарплатой мужей

По мнению россиян, уровень зарплаты партнера должен быть в среднем 105 тысяч рублей.

Почти половина женщин в России оказались недовольны уровнем зарплаты своих избранников. При этом только треть мужчин не устраивает уровень дохода жен. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», данные которого приводит «Газета.ру».

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На важность уровня заработка партнера указали 63 процента опрошенных. Около 76 процентов россиянок заявили, что доход супруга важен, однако среди мужчин такого мнения придерживаются только 49 процентов. При этом около 37 процентов респондентов довольны зарплатой своей второй половины, а 39 процентов — нет.

По мнению россиян, уровень зарплаты партнера должен составлять в среднем 105 тысяч. Мужчины указали, что женщины в отношениях должны зарабатывать 91,2 тысячи рублей. При этом женщины считают комфортным уровень зарплаты партнера в размере 124 тысяч рублей.

За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до 6 процентов. Однако женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, отмечают эксперты. В то же время аналитики отмечают, что в настоящее время уже нельзя говорить о демпинге заработных плат.

Самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается среди бизнес-аналитиков и программистов — как в Москве, так и в Петербурге.