Многодетного россиянина насмерть забили толпой и переехали на машине

В Нижегородской области многодетного отца избили толпой, а после переехали на машине

В городе Павлово Нижегородской области многодетного отца избили толпой. После этого его, лежащего на асфальте, переехали на машине. Видео с места происшествия публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как несколько человек бьют ногами мужчину. Затем видно легковушку, которая наезжает на лежащего на асфальте. На кадрах присутствует женщина. Ее заметно в автомобиле. Предполагается, что это она переехала многодетного отца.

По данным портала Newsroom24, женщина за рулем была в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у россиянки отсутствовали водительские права. В здании, возле которого произошло смертельное избиение, располагаются два кафе.

Знакомый погибшего рассказал, что его избили те же люди. По словам мужчины, нетрезвая компания вступила с многодетным отцом в словесную перепалку. Он также пояснил, что нападавшие хотели драки. В итоге толпа сначала напала на знакомого погибшего, который получил травму носа, а после — на заступившегося за него россиянина.

Уже известно о возбуждении уголовного дела.

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