Россия обвинила Киев в валянии дурака

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в дуракавалянии. По его словам, Киев отказывается обсуждать вопросы урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости.

Он указал, что представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов согласованной повестки дня и проигнорировали все практические предложения Донбасса. «Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака"», — указал политик.

Грызлов отметил, что не понимает логику такого поведения. Он предположил, что таким способом Киев пытается отвлечь внимание граждан Украины от энергетического кризиса и ухудшения социально-экономической ситуации.

Ранее 10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ухудшением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Она подчеркнула, что обеспокоенность российской стороны вызывают действия украинского руководства. По мнению Захаровой, Киев намерен решать конфликт в Донбассе силой и пытается создать для этого необходимые условия.