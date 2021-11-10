Россияне массово устремятся в популярную пляжную страну на новогодние праздники

АТОР: россияне массово поедут на отдых в Египет на новогодние праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские путешественники массово устремятся в Египет на новогодние праздники. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, власти популярной пляжной страны готовы увеличить «окошки», через которые проходит очередь пассажиров. «Требования по безопасности, которые мы предъявляли египетской стороне, они выполняют теми силами, которые есть. Сил, видимо, не очень много», — отметила она.

Кроме того, специалист рассказала о скором наступлении пика заявок на зимние путевки. «Максимального пика продажи достигнут где-то на следующей неделе, когда заканчиваются акции раннего бронирования и скидки на новогодние праздники», — пояснила она.

С 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Уточняется, что рейсы возобновляются из тех городов, в которых восстановлено международное авиасообщение.