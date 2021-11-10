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Объяснена способность вариантов SARS-CoV-2 уклоняться от антител

Ученые из США нашли мутацию, позволяющую дельта-варианту SARS-CoV-2 избегать антител
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Фото: NIAID-RML / Reuters

Исследователи из США нашли объяснение тому, почему дельта- и каппа-варианты коронавируса способны уклоняться от нейтрализующих антител. Статья ученых опубликована в журнале Science.

Специалисты из Вашингтонского университета собрали образцы плазмы 37 человек в возрасте от 22 до 66 лет, вакцинированных препаратами Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson. Выяснилось, что при дельта-, каппа- и дельта-плюс-вариантах SARS-CoV-2 у пациентов снижалась нейтрализующая способность вырабатываемых при вакцинации антител. Наибольшее снижение было отмечено для дельта-плюс-варианта. У половины получивших вакцину Johnson & Johnson антитела теряли способность нейтрализовать один из вариантов.

С помощью криоэлектронной микроскопии исследователи изучили мутации S-белков — основных инструментов, позволяющих заражать клетку — трех вариантов коронавируса. Выяснилось, что у дельта-варианта произошла «потрясающая перестройка» N-концевого домена белка, позволившая тому стать более пластичным при уклонении от антител. При этом способность связываться с рецептором ACE2 у дельта- и каппа-вариантов осталась сравнимой с уханьским вариантом, а у дельта-плюс -варианта даже снизилась.

Ученые проанализировали взаимодействие вариантов коронавируса с 11 антителами. Одно из последних — S2X303 — оказалось способным к перекрестной реакции сразу с несколькими вариантами. Специалисты проанализировали, как оно нейтрализует коронавирус и выяснили, что оно связывается с N-концевым доменом под необычным — почти на 90 градусов отличным от других антител — углом. Исследователи надеются, что их открытия помогут в разработке новых вакцин против COVID-19.

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