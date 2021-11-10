Россиянам расскажут о способах вычислить фейки

Популярная платформа TikTok совместно с экспертами факультета журналистики МГУ запустят кампанию под названием #ЛайкайНоПроверяй, цель которой — рассказать пользователям, как правильно распознавать фейки в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе TikTok.

Как отметила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, современная молодежь очень продвинута технологически, но редко ориентируется в источниках информации, которые существуют в социальных сетях. По ее мнению, медиаплатформам важно обучать свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом.

«TikTok — новая популярная площадка в молодежной среде, все стремительнее набирающая обороты», — заявила Вартанова. — «Но нельзя забывать, что, как у каждой медиаплатформы, у TikTok есть свои особенности и правила, которые необходимо изучать, чтобы безопасно и осознанно потреблять и создавать контент».

В рамках проекта популярные TikTok-блогеры в серии роликов расскажут о том, как проверять источники сообщений и достоверность изображений, отличать факты от мнений и почему не стоит распространять информацию, будучи неуверенным в ее надежности. Кроме того, пользователи узнают, как настроить ленту рекомендаций в TikTok так, чтобы она показывала релевантный контент.

Кроме того, эксперты факультета журналистики МГУ проведут вместе с тиктокерами несколько эфиров о том, почему важно ответственно относиться и к созданию, и к потреблению контента в сети.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают российские школьники в TikTok. Самыми высокооплачиваемыми российскими тиктокерами оказались школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года. Такие выводы сделали специалисты компании Yoloco, анализирующей аккаунты в социальных сетях при помощи искусственного интеллекта.