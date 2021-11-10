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IKEA передумала повышать цены в России

Гендиректор российского отделения IKEA: компания не планирует повышать цены
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

IKEA не планирует повышать цены в российских магазинах, заявил генеральный директор российского отделения Понтус Эрнтелл, передает ТАСС. Он отметил, что перебои в глобальной цепочке поставок возможно сгладить.

Гендиректор признал, что цены на сырье и транспортировку растут. Однако более половины товаров для «IKEA Россия» производятся внутри страны. Кроме того, компания перевела логистику с морских на сухопутные пути. За финансовый год (с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021) продажи IKEA в России взлетели на 31 процент. Также удвоились онлайн-продажи, достигнув 20 процентов от всего объема. Год стал «одним из лучших за всю историю компании», поэтому в IKEA передумали повышать цены, отметил Эрнтелл.

Ранее финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам предупредил о повышении цен. Он предположил, что 2022 финансовый год (до августа 2022 года) будет еще труднее, чем 2021 год. По словам представителя компании, IKEA продолжит сталкиваться с такими проблемами, как перебои в поставках, рост цен на сырье и подорожание энергии.

IKEA ранее предупредила, что дефицит товаров из-за кризиса в цепочках поставок продлится до августа 2022 года. Чтобы справиться с ситуацией, компании пришлось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах.

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