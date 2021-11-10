IKEA передумала повышать цены в России

IKEA не планирует повышать цены в российских магазинах, заявил генеральный директор российского отделения Понтус Эрнтелл, передает ТАСС. Он отметил, что перебои в глобальной цепочке поставок возможно сгладить.
Гендиректор признал, что цены на сырье и транспортировку растут. Однако более половины товаров для «IKEA Россия» производятся внутри страны. Кроме того, компания перевела логистику с морских на сухопутные пути. За финансовый год (с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021) продажи IKEA в России взлетели на 31 процент. Также удвоились онлайн-продажи, достигнув 20 процентов от всего объема. Год стал «одним из лучших за всю историю компании», поэтому в IKEA передумали повышать цены, отметил Эрнтелл.
Ранее финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам предупредил о повышении цен. Он предположил, что 2022 финансовый год (до августа 2022 года) будет еще труднее, чем 2021 год. По словам представителя компании, IKEA продолжит сталкиваться с такими проблемами, как перебои в поставках, рост цен на сырье и подорожание энергии.
IKEA ранее предупредила, что дефицит товаров из-за кризиса в цепочках поставок продлится до августа 2022 года. Чтобы справиться с ситуацией, компании пришлось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах.