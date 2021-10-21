IKEA начала продавать мебель для геймеров

Шведский производитель мебели IKEA запустил в России продажи столов и стульев для геймеров

В российских магазинах IKEA начала продаваться мебель для геймеров. Новая линейка включает в себя столы, стулья, тумбочку и аксессуары, указано на сайте компании.

Шведский производитель мебели разработал товары для геймеров совместно с брендом Republic of Gamers, который принадлежит компании ASUS. Линейка ориентирована на пользователей персональных компьютеров. Ранее мебель для геймеров запустило в продажу китайское подразделение IKEA.

Среди доступных для покупки аксессуаров — подставки, подушки, настенные панели, постеры, держатели для кружек и коврики для мыши. Кресло обойдется российским геймерам в сумму от 8999 до 11 999 рублей, стол можно приобрести по цене от 10 999 до 16 999 рублей. Тумбочка продается за 9999 рублей. Комплект мебельного гарнитура стоит в диапазоне от 19 998 до 28 498 рублей.

О том, что IKEA придумала линейку мебели для геймеров, стало известно в январе 2021 года. Чтобы лучше понять потребности пользователей, специалисты привлекли к работе над коллекцией профессионалов в компьютерных играх и любителей. Разработчики отметили, что хотели создать в домах потребителей комфортное место для досуга.