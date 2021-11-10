Индекс Мосбиржи упал на 0,35 процента на закрытии торгов 10 ноября

Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в среду, 10 ноября. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4172,47 пункта (минус 0,35 процента), индекс РТС — до 1853,64 пункта (минус 0,57 процента).

Среди «голубых фишек» больше всего подорожали акции «Полиметалла» (плюс 3,13 процента, до 1393,3 рубля за акцию), «Полюса» (плюс 2,45 процента, до 15 163 рублей) и «Татнефти» (плюс 1,47 процента, до 553 рублей). Наибольшее падение показали бумаги TCS Group (минус 3,83 процента, до 7678 рублей), «Магнита» (минус 1,59 процента, до 6622,5 рубля) и НЛМК (минус 1,56 процента, до 223,56 рубля).

Курс доллара на 18:45 составил 70,85 рубля (плюс 0,14 рубля), курс евро — 81,6 рубля (минус 0,4 рубля). Биткоин, вновь установивший рекорд, торговался по 68 474,4 доллара за монету (плюс 2,55 процента).

Нефть марки Brent стоила 84,55 доллара (минус 0,27 процента), марки WTI — 83,64 доллара (минус 0,61 процента). Газовые фьючерсы торговались по 837 долларов за тысячу кубометров.