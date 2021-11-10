Умер художник «Тайны Третьей планеты»

Умер российский художник-аниматор Дмитрий Куликов. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
В публикации говорится, что Куликов скончался в возрасте 75 лет. Причина его смерти не уточняется.
«Среди фильмов, над которыми он работал: "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты"», "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и многие другие. Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход, бескорыстная преданность делу», — отмечается на портале Союза кинематографистов.
С 1974 года Куликов работал на студии «Союзмультфильм». Кроме того, художник сотрудничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика» и «Шар». В качестве карикатуриста участвовал в международной выставке «Сатира в борьбе за мир».
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