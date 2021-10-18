Умер один из авторов «Пакмана»

Японский пиксель-арт-художник и дизайнер Хироши Оно, участвовавший в разработке дизайна видеоигры «Пакман» (Pac-Man), умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице художника в Facebook.

Отмечается, что дизайнер, также известный как Mr Dotman, скончался в результате болезни.

Как уточняет портал VGC, Хироши Оно работал в компании-разработчике видеоигр Namco с 1979 по 2013 год. Помимо участия в разработке дизайна «Пакмана» он приложил руку к другим проектам Namco, в том числе к аркадному шутеру Galaxian, его сиквелу Galaga и играм Dig Dug, Mappy и Xevious. В этих проектах Оно был автором дизайна и спрайтов (графических объектов).