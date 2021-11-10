Кунгурская ледяная пещера оказалась на 2,5 километра длиннее

Ученые-спелеологи Кунгурской лаборатории Горного института Уральского отделения Российской академии наук (РАН) обнаружили, что Кунгурская ледяная пещера на 2,5 километра длиннее, чем считалось ранее. Об этом сообщает портал 59.ru.

Так, специалисты занимались исследованиями последние четыре года. Современные технологии позволили установить точную длину пещеры — она составляет восемь километров и 153 метра. Также выяснилось, что подземные ходы на самом деле более разветвленные.

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Отмечается, что новые территории знаменитой уральской достопримечательности смогут посетить туристы. «Желательно иметь хорошую физическую форму. Эти места имеют разноуровневые проходы», — предупредил инженер лаборатории Алексей Красиков.

Ранее в августе Федеральное агентство по туризму Russia Travel составило список самых известных, живописных и впечатляющих пещер в России. Первое место занял крымский «пещерный город» Эски-Кермен, на втором месте разместилась Денисовская пещера на Алтае, на третьем — Воронцовская пещера в Сочи.