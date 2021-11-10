Россияне скупили один вид товаров из страха остаться взаперти

«AliExpress Россия»: в длинные выходные спрос на дачную мебель вырос в 19 раз

В длинные выходные с 30 октября по 7 ноября россияне бросились скупать дачную мебель. Сильный скачок спроса на этот вид товаров отметили эксперты из «AliExpress Россия» в своем исследовании, пишет «Секрет фирмы».

Самыми востребованными оказались комплекты для террасы и садовые диваны — их жители России приобретали в 19 раз чаще, чем неделей ранее. Еще одним популярным товаром стали фильтры-насадки для очистки воды, спрос на которые вырос в семь раз.

По мнению экспертов, ажиотаж на дачные принадлежности был обусловлен страхом, что нерабочие дни продлят и люди будут вынуждены оставаться взаперти дольше семи дней. Аналитики считают, что по той же причине на последней неделе октября спрос на частные дома вырос на 39 процентов — за городом локдаун пережить проще, чем в квартире.

Кроме того, во время нерабочих дней россияне купили в 2,2 раза больше ионизаторов и увлажнителей воздуха — особенно с функцией очистки и возможностью поставить ароматические капсулы. Популярными стали также развивающие игры для детей и принтеры — спрос на них на неделе вырос в 6 и 1,7 раза соответственно.