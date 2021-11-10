Российские магазины научились бороться с локдауном

Российские непродовольственные магазины научились бороться с локдауном в период нерабочих дней, пишет РБК. Они переносят свои секции в продовольственные торговые точки, имеющие право продолжать работу.
Первой такой способ освоила сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», запустившая в октябре пилотный проект совместно с ретейлером «Перекресток», который входит в X5 Group. В рамках проекта в магазинах «Перекресток» появились отдельные брендированные секции «Л’Этуаль».
На данный момент такие секции есть в 128 из 980 супермаркетов «Перекресток» по всей России. Кроме того, соответствующая страница появилась на сайте «Перекрестка». Цены в онлайн- и офлайн-сегментах совпадают со стоимостью товаров в головной сети «Л’Этуаль».
Режим нерабочих дней, вводившийся российскими федеральными и региональными властями весной 2020-го и осенью 2021-го для борьбы с коронавирусом, предусматривает запрет на работу непродуктовых магазинов, из-за чего торговые сети понесли ощутимые потери.
По подсчетам опрошенных изданием специалистов, падение рынка косметики в связи с локдауном в 2020 году составило 7,5 процента. Выручка «Л’Этуаль» за этот срок снизилась на 12 процентов — до 74,1 миллиарда рублей.