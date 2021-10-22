В России призвали наказать онлайн-магазины за низкие цены

Активно растущие онлайн-магазины могут оказывать давление на ценовую политику поставщиков и дискриминировать товары отдельных производителей. Об этом говорится в письме объединения «Опора России» в адрес Минэкономразвития, Минпромторга и Центробанка, пишут «Ведомости».

Вице-президент объединения Алексей Кожевников заявил, что прежде всего с такими рисками столкнулись поставщики Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», «Сбермегамаркета», AliExpress и eBay. «Опора России» настаивает на введении специальных правил для регулировки деятельности маркетплейсов, а также наказаний за их неисполнение. Правила недискриминационного доступа позволят предпринимателям оперативно и в досудебном порядке защитить себя от действий цифровых платформ, считает Кожевников.

«Опора России» заявляет, что иногда платформы диктуют своим участникам ценообразование и дают необоснованный приоритет некоторым брендам в поисковой выдаче. Союз предложил собственную концепцию, которая может обеспечить равный доступ всем участникам — пользователям, продавцам, исполнителям работ — к услугам онлайн-магазинов. Прежде всего, маркетплейсы должны публиковать принципы формирования рейтингов. Кроме того, платформам следует запретить требовать от бизнеса самых низких цен и лучших условий при торговле на своей площадке. «Опора России» также призвала составить перечень информации, которую онлайн-магазины будут раскрывать в обязательном порядке. По мнению объединения, полезной будет и внутренняя система рассмотрения жалоб на каждой платформе.

«Опора России» предложила следить за исполнением правил Федеральной антимонопольной службе (ФАС). При нарушении ведомство будет сперва выдавать предупреждение, а если платформа не поменяет политику — назначать штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Против самых больших маркетплейсов могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Минэкономиразвития сообщило, что проект получен и рассмотрен. Представитель ведомства прокомментировал, что варианты регулирования цифровых платформ обсуждаются на регулярных встречах чиновников и бизнеса. В пресс-службе Минпромторга рассказали, что «принципы обоюдного взаимодействия разрабатываются на площадке ФАС» и скоро министерство обнародует свои предложения. Представитель Банка России заявил, что не обладает полномочиями регулировать деятельность товарных агрегаторов и осуществлять за ними надзор.

В августе ФАС оштрафовала сервис интернет-бронирования отелей Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Дело возбудили после обращения «Опоры России». В ходе расследования ФАС установила, что компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также вынуждала соглашаться на определенные условия для закрытых групп пользователей. В итоге гостиницы не могли предлагать через другие каналы продаж более низкие цены, чем через сервис Booking.com. По мнению ведомства, такая политика не только ограничивает конкуренцию, но и ущемляет интересы гостиничного бизнеса.