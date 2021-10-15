ФАС предложила ужесточить антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить законодательство для бизнеса за ряд нарушений. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, служба хочет удвоить штрафы за неисполнение в указанный срок ее решений и предписаний. На данный момент для юридических лиц они составляют до 500 тысяч рублей. В частности, речь идет об игнорировании требований прекратить злоупотребление доминирующим положением и остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию.

Для того, чтобы нагрузка не была чрезмерной, предлагается установить предел штрафа в 1/50 часть от совокупного размера выручки от продажи всех товаров или услуг за прошлый год относительно того, в котором случился инцидент. При этом в случае, если предписание не исполняется дважды и более раз, ФАС намерена усилить административную ответственность.

В сентябре управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выявило случаи завышения цен в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» в ряде городских округов региона. Так, превышение стоимости муки, хлеба, курицы и свинины составляло более 10 процентов.