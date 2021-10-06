«Авито» отказали в покупке ЦИАН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании «Авито» в ходатайстве о покупке нескольких интернет-сервисов, одним из которых была популярная платформа по поиску недвижимости ЦИАН. Регулятор посчитал, что сделка может ограничить конкуренцию на российском рынке, указано в заявлении на официальном сайте службы.

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«В ФАС России поступило ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ". Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. <…> Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделкам», — заключила ФАС.

К такому решению регулятор пришел, проведя масштабный анализ состояния конкуренции на рынке сайтов по поиску недвижимости. ФАС не позволила двум крупным платформам объединиться, так как, по ее данным, вместе они могли бы занять более 50 процентов рынка и стать доминирующим субъектом.

Аналитики РБК сообщили, что по отдельности эти компании уже являются абсолютными лидерами сектора. В 2020 году доля объявлений «Авито» на рынке составила 33,4 процента, а доля публикаций ЦИАН — 20 процентов.