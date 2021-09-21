«Авито» захотел купить ЦИАН

Сайт частных объявлений «Авито» захотел купить сервис недвижимости ЦИАН и ведет переговоры об этом. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), и источник на интернет-рынке.

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По словам близкого к ФАС собеседника издания, ходатайство о покупке ЦИАН поступило от «Авито» в ведомство летом 2021 года, сейчас ведется оценка этой сделки. Источник на интернет-рынке подтвердил, что заявление на одобрение сделки находится в ФАС уже несколько месяцев. Он добавил, что «Авито» хотел купить полностью весь бизнес ЦИАН, чтобы усилить категорию недвижимости, однако компания готова рассмотреть и часть бизнеса в городах-миллионниках.

Журнал отмечает, что в случае одобрения сделки ФАС доля «Авито» в сегменте объявлений о недвижимости увеличится с 40 до 62,2 процента.

Об интересе «Авито» к покупке сервиса ЦИАН также сообщал РБК источник на венчурном рынке.

Ранее источники Reuters сообщали, что ЦИАН намерен выйти на биржу США. Провести первичное публичное предложение (IPO) компания собирается осенью. Организацией размещения будут заниматься Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Renaissance Capital и Bank of America, возможен и двойной листинг в Москве, добавили источники. Один из собеседников агентства оценил IPO примерно в 300 миллионов долларов.