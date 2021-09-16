Natura Siberica потребовала взыскать с совладелицы компании 1,7 миллиарда рублей

Natura Siberica подала иск о взыскании 1,7 миллиарда рублей с совладелицы Трубниковой

Natura Siberica потребовала взыскать с совладелицы компании и первой жены умершего основателя бренда Андрея Трубникова Ирины Трубниковой около 1,7 миллиарда рублей, соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, передает РИА Новости.

Заявление поступило в суд в четверг 16 сентября, пока оно не принято к рассмотрению. Основания исковых требований также пока не сообщаются.

ООО «Натура Сиберика», одна из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», указала третьим лицом в карточке головную структуру компании — ООО «Первое решение».

В начале сентября президент Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что компания вынужденно прекратила работу 80 магазинов, остановила производство и продажи собственных брендов из-за конфликта с правообладателем, Трубникова уведомила основное юридическое лицо компании ООО «Первое решение» о расторжении лицензионного договора на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других.

Проблемы у компании начались после смерти ее основателя и владельца Андрея Трубникова. Наследники начали делить структуры бизнесмена, на этом фоне сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате предприятия.

