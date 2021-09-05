Бизнес-омбудсмен предложил Natura Siberica путь решения конфликта

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил компании Natura Siberica путь решения конфликта с сооснователем фирмы Ириной Трубниковой посредством медиации, то есть механизма досудебного урегулирования споров при участии посредника. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого коллектив отправил бизнес-омбудсмену письмо с просьбой оказать поддержку в сопротивлении противоправным действиям первой жены создателя бизнеса. Подписанты подчеркнули, что она препятствует бесперебойной работе и любыми способами пытается взять процессы под свой контроль.

«К сожалению, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает только нарушения прав со стороны государства. Здесь же чисто корпоративный конфликт. Но надеюсь, что можем помочь в рамках программы альтернативного разрешения споров — медиации, которая существует в рамках нашего института», — объяснили в пресс-службе Титова.

Уполномоченный порекомендовал сторонам найти взаимоприемлемое решение, которое не будет подрывать производственные процессы и приводить к увольнению персонала. Трубникова, в свою очередь, подчеркнула, что не планирует останавливать цикл производства и выразила намерение к поиску компромисса.

Ранее президент Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что компания вынужденно прекратила работу 80 магазинов, остановила производство и продажи собственных брендов из-за конфликта с правообладателем, Трубникова уведомила основное юридическое лицо компании ООО «Первое решение» о расторжении лицензионного договора на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других.

Проблемы у компании начались после смерти ее основателя и владельца Андрея Трубникова. Наследники начали делить структуры бизнесмена, на этом фоне сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате предприятия.

