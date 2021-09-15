Суд взыскал с Natura Siberica около 3 миллиардов рублей из-за пожара на заводе

Суд взыскал с Natura Siberica около 3 млрд рублей в пользу «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах»

Арбитражный суд Московской области взыскал около 3 миллиардов рублей с ООО «Первое решение» — основного юридического лица компании Natura Siberica. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Истцами по делу выступили «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах», которые требовали выплатить 4,1 миллиарда рублей (2,67 и 1,49 миллиардов рублей соответственно). Иск связан с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где Natura Siberica арендовала помещения. Инцидент произошел в марте 2020 года.

Суд удовлетворил их требования частично: компания возместит заводу и страховщику 1,36 и 1,49 миллиард рублей соответственно. Отмечается, что мотивировочное решение суда пока еще не опубликовано. По словам представителя Natura Siberica, после ознакомления с ним компания сможет подать апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что в результате пожара было уничтожено более 80 процентов построек промзоны на площади 60 тысяч квадратных метров. Дотла сгорел главный производственный корпус завода ДОЗАКЛ.