«Магнит» стал самой дорогой сетью супермаркетов в России

Крупнейшая сеть супермаркетов в России «Магнит» стала самым дорогим продовольственным ретейлером в стране — компания оказалась лидером по рыночной капитализации, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи. Впервые с 2019 года фирма обогнала основного конкурента — X5 Group.

На закрытии торгов 12 октября рыночная стоимость «Магнита» достигла 9,201 миллиарда долларов, в то время как капитализация X5 равнялась 9,149 миллиарда долларов. 13 октября капитализация «Магнита» остается на самом высоком уровне по сравнению с российскими конкурентами и составляет 9,207 миллиарда долларов.

В последние годы «Магнит» ведет трансформацию бизнеса — запустил цифровизацию ключевых процессов для развития онлайн-продаж и принял стратегию в области устойчивого развития до 2025 года. Например, в июне в магазинах сети в тестовом режиме запустили систему распознавания эмоций покупателей. Камеры в зоне касс могут распознать пол, возраст и несколько типов эмоций: нейтральное, удивление, грусть, счастье и злость. «Магнит» заявил, что технология поможет повысить качество обслуживания.

В июле 2021 года «Магнит» купил сеть магазинов «Дикси». Приобретение позволило ретейлеру максимально сократить разрыв с главным конкурентом — X5 Group. По объему выручки «Магнит» занимает второе место в России. Основные акционеры «Магнита» — ВТБ и инвесткомпания Marathon Group.

В октябре ретейлеру пришлось снизить цены в подмосковных магазинах на социально значимые продукты после приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Мера коснулась пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины.