В «Магните» начнут распознавать эмоции

В магазинах торговой сети «Магнит» в тестовом режиме запустили систему распознавания эмоций покупателей, сообщает Forbes.

Специальные камеры будут установлены в зоне касс, где покупатель может проверить чек и узнать о скидках. Технология может распознать пол, возраст и несколько типов эмоций: нейтральное, удивление, грусть, счастье и злость. В ретейлере считают, что нововведение поможет повысить качество обслуживания.

Сначала новую технологию обкатают в одном из фирменных магазинов в Москве. Первые результаты уже есть. «В мае покупатели в Москве были почти в два раза счастливее, чем в апреле», — заметил директор департамента розничных технологий «Магнита» Эдуард Ирышков. Потом к эксперименту хотят подключить большие торговые точки в Тольятти и Самаре. После этого компания решит, стоит ли распространять технологию на всю сеть.

Ранее «Магнит» сообщил о создании нового формата торговых точек — хозяйственных магазинов у дома под названием «Магнит Мастер». Он должен выйти на рынок, который в настоящее время занят так называемыми магазинами «1000 мелочей».

На конец 2020 года «Магнит» управлял 21 500 магазинами в России. Выручка сети в 2020 году выросла на 13,5 процента, до 1,55 триллиона рублей. Компания вошла в число самых прибыльных в стране.