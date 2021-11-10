Россиянам назвали способ побороть опасных квартирных насекомых

Контакт с пылевыми клещами, обитающими в российских квартирах, приводит к развитию различных аллергических заболеваний у лиц с генетической предрасположенностью к атопии. Роспотребнадзор назвал способы побороть этих опасных насекомых, рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Аллергенными для человека являются живые и мертвые клещи, продукты их жизнедеятельности, указали специалисты. В квартирах клещи домашней пыли, как правило, обитают в постелях. Наибольшая их численность отмечена в изголовье кровати. Помимо этого, клещей обнаруживают на шерстяных и стеганых ватных одеялах, мягких игрушках, в перьевых подушках, коврах.
Не допустить распространения клещей позволят профилактические меры: максимально возможное удаление всех ворсистых поверхностей, на которых может скапливаться пыль (ковры, паласы, пледы, мягкие игрушки, шторы); замена перьевых, шерстяных, ватных подушек, одеял и матрасов на таковые с синтетическим наполнителем и смена постельного белья не реже одного раза в неделю.
Если клещи уже завелись, для их истребления применяют препараты, содержащие бензилбензоат — бензиловый эфир бензойной кислоты. При этом важно помнить, что применение акарицидных средств может привести к ухудшению состояния граждан с аллергией. Поэтому обработку постельных принадлежностей, мягкой мебели и других мест обитания клещей в жилом помещении нужно проводить, когда жильцов нет дома, заключили в Роспотребнадзоре.
Весной текущего года в России обнаружили два новых вируса, которые переносят клещи. Они могут передать человеку инфекцию из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. От этих вирусов пока нет вакцин и иммуноглобулинов, сообщила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.