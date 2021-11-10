Власти Мурманской области помогут региональным писателям с изданием книг

Восемь книг писателей мурманской области будут изданы при финансовой поддержке регионального министерства культуры. Об этом сообщает «Мурманский вестник».

Ведомство подвело итоги конкурса грантов на выпуск произведений, способствующих укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Победители определялись решением экспертного совета.

В перечень победителей вошли литературный альманах «Площадь Первоучителей», сборник стихов Екатерины Гладышевской «Наизнанку», сборник произведений Дмитрия Коржова «Вперед, в прошлое!», сборник стихов Юлии Колмогоровой «Танцуй всегда», сборник рассказов Анастасии Герасенко «Заполярная дорога», повесть Александра Рыжова «Таисия», а также сборники рассказов «Мир мелочей» Ольги Ильницкой и «Шестой этаж без лифта» Юлии Боднарюк.

Отмечается, что выпущенные книги поступят в библиотеки области в январе 2022 года. На их издание авторам выделят около 1,2 миллиона рублей.