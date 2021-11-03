В поселке Вязниковского района восстановили библиотеку

В поселке Бурино восстановили библиотеку и оснастили ее современным оборудованием

В поселке Бурино Вязниковского района восстановили сельскую библиотеку. Об этом сообщает ГТРК «Владимир».

Новая библиотека-клуб разместилась в бывшей муниципальной квартире. Отмечается, что в ней провели большой объем ремонтных работ. Библиотеку оснастили отоплением, мебелью, стеллажами, новым современным оборудованием, а также отдельным входом с крыльцом. Уточняется, что в холодное время года в прежнем здании приходилось использовать обогреватели.

В скором времени в помещении также проведут интернет, которым смогут пользоваться посетители. Согласно информации издания, книги для учреждения во Владимирской области «собирали всем миром».

Известно, что старое здание Буринской библиотеки полностью уничтожил пожар.

Ранее в ноябре стало известно, что в Чувашии в рамках национального проекта «Культура»открыли библиотеку нового поколения. В учреждении в селе Ибреси появились зал семейного чтения, зона коворкинга и кружок робототехники. Модернизация библиотеки обошлась в десять миллионов рублей.