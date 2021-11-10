Еще один родственник покойного мэра Кривого Рога найден мертвым

На Украине найден мертвым еще один родственник покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщает портал Obozrevatel.

Двоюродный брат чиновника Борис Павлов в среду, 10 ноября, покончил с собой. Сообщается, что ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание кишечника и пищевода, а также туберкулез.

В середине октября младший брат покойного мэра Андрей Павлов был найден мертвым в своей квартире. В полиции заявили, что он умер от отравления алкоголем.

Тело самого Константина Павлова было обнаружено в августе на веранде его загородного дома, рядом лежало ружье. Изначально МВД рассматривало три версии произошедшего: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Позже полиция исключила вариант умышленного убийства или инсценировки убийства. Основными версиями были названы самоубийство и доведение до самоубийства