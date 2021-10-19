Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

Украинская полиция назвала официальную причину смерти Андрея Павлова — младшего брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом 19 октября сообщает Vesti.ua.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что брат чиновника умер от отравления алкоголем. Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне Андрей Павлов жаловался на проблемы со здоровьем.

Андрей Павлов был найден мертвым в своей квартире 18 октября. Украинские СМИ сразу сообщили, что смерть наступила в результате отравления алкоголем. Друг погибшего отрицал это. Было возбуждено уголовное дело.

При этом два месяца назад погиб сам мэр Кривого Рога. Тело Константина Павлова было найдено на веранде его загородного дома, рядом лежало ружье. Изначально в МВД рассматривали три версии произошедшего: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Позже версию умышленного убийства или инсценировки убийства исключили.