Отвергнута версия об отравлении алкоголем брата погибшего украинского мэра

Найденный мертвым в своей квартире брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей не страдал алкогольной зависимостью и не мог умереть от отравления спиртным. Об этом заявил друг покойного Юрий Колесниченко, его слова приводит УНИАН.

Андрей Павлов был найден мертвым в своем доме накануне, 18 октября, при невыясненных обстоятельствах. Часть украинских СМИ предположили, что смерть могла наступить из-за интоксикации алкоголем. При этом за два месяца до этого, в августе текущего года, правоохранители сообщили о смерти его старшего брата, мэра города Константина Павлова. Обстоятельства его кончины также не удалось установить, однако приоритетной версией считается самоубийство.

«Да не было у него никакого пристрастия к алкоголю. Он 90 процентов времени своей жизни проводил на работе. А у нас на заводе это недопустимо», — отверг слухи Колесниченко. Он добавил, что Павлов был трудоголиком и мог выпить только по праздникам. «Если сказать, "очень хороший" — очень мало сказать. Он был очень честный, искренний, отзывчивый», — сказал друг погибшего.

Ранее стало известно, что полиция не обнаружила следов насилия на теле Андрея Павлова. Мужчину нашли спустя восемь часов с предполагаемого момента гибели. Его брат, напротив, был найден на крыльце своего дома с огнестрельным ранением, рядом лежало ружье.