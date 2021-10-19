По факту смерти брата покойного мэра Кривого Рога возбудили уголовное дело

По факту смерти Андрея Павлова, родного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова, возбуждено уголовное по статье Уголовного кодекса (УК) об умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации ведомства, на данный момент следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии. Тело Павлова было отправлено на вскрытие, результаты которого также ожидают правоохранители. В полиции рассказали, что, по предварительной информации, на руках Павлова были обнаружены следы от уколов.

Андрей Павлов был найден мертвым в своем доме накануне, 18 октября, при невыясненных обстоятельствах. Часть украинских СМИ предположила, что смерть могла наступить из-за интоксикации алкоголем. Но близкий друг опровергнул эту версию, заявив, что погибший почти все время проводил на работе.

При этом за два месяца до этого, в августе текущего года, правоохранители сообщили о смерти его старшего брата, мэра города Константина Павлова. Обстоятельства его кончины также не удалось установить, однако приоритетной версией считается самоубийство.

Вместе с тем предполагалось, что гибель мэра Кривого Рога Павлова могла быть связана с регулярными проверками департаментов городской администрации со стороны правоохранительных органов.